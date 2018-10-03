МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС по Татарстану опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 5 до 18 часов 4 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», утром и днем местами по республике ожидается сильный южный, юго-западный ветер порывами до 17 м/с, возможна гроза.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов дождь.Минимальные температуры воздуха днем по республике составят от +11°С до +16°С.