Новости общества

18:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дворкович стал президентом ФИДЕ

17:21, 03.10.2018
Дворкович стал президентом ФИДЕ
Фото: government.ru

Бывший вице-премьер, член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович стал президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Его соперником на выборах был вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос, сообщает РИА «Новости».

Участвовать в выборах президента ФИДЕ должен был также британский гроссмейстер Найджел Шорт, однако прямо перед началом голосования в Батуми он объявил о решении снять свою кандидатуру в пользу Аркадия Дворковича.

Ранее Комиссия по этике ФИДЕ отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности. Поводом стала жалоба Макропулоса.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты