Дворкович стал президентом ФИДЕ
Бывший вице-премьер, член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович стал президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
Его соперником на выборах был вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос, сообщает РИА «Новости».
Участвовать в выборах президента ФИДЕ должен был также британский гроссмейстер Найджел Шорт, однако прямо перед началом голосования в Батуми он объявил о решении снять свою кандидатуру в пользу Аркадия Дворковича.
Ранее Комиссия по этике ФИДЕ отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности. Поводом стала жалоба Макропулоса.ОбществоВласть
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