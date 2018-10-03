Дворкович стал президентом ФИДЕ

Бывший вице-премьер, член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович стал президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ).



Его соперником на выборах был вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос, сообщает РИА «Новости».

Участвовать в выборах президента ФИДЕ должен был также британский гроссмейстер Найджел Шорт, однако прямо перед началом голосования в Батуми он объявил о решении снять свою кандидатуру в пользу Аркадия Дворковича.

Ранее Комиссия по этике ФИДЕ отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности. Поводом стала жалоба Макропулоса.