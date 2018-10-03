Экс-губернатор Курганской области войдет в совет директоров структуры «Росатома»

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин войдет в совет директоров «Атомредметзолота».



«Я ухожу в госкорпорацию, в структурное подразделение «Росатома». В совет директоров «Атомредметзолота», — цитирует ТАСС Кокорина.

Напомним, об уходе Кокорина с должности губернатора стало известно накануне. Причиной его отставки называют то, что при нем регион так и остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.