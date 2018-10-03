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Арбитражный суд рассмотрит заявление о банкротстве «Амкара» в ноябре

10:42, 03.10.2018
Арбитражный суд рассмотрит заявление о банкротстве «Амкара» в ноябре
Фото: fc-amkar.org

Арбитражный суд назначил на 6 ноября первое заседание по делу о признании банкротом пермского футбольного клуба «Амкар». Информация находится в картотеке арбитражных дел на сайте суда.

Ранее президент команды Геннадий Шилов подал в суд заявление о банкротстве клуба. Сумма задолженности клуба составляет 540 млн рублей. Гражданские дела о взыскании с «Амкара» заработной платы состоятся в октябре — ноябре. Заседания пройдут в Свердловском районном суде Перми.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. О ликвидации клуба руководство команды объявило в июле.

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