Футбольный клуб «Амкар» объявил о своей ликвидации

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Футбольный клуб «Амкар» объявил о своей ликвидации. Ликвидатором выступил президент клуба Геннадий Шилов.

Учредители и правление пермской команды выбрали добровольную ликвидацию без банкротства. Такой способ закрытия юридического лица предполагает полное погашение долгов перед игроками, пишет «Коммерсант».

Стоит отметить, что четыре игрока «Амкара» уже обратились в суд, чтобы истребовать заработную плату за время работы. Среди них — Дмитрий Белоруков, Михаил Сиваков, Дмитрий Хомич и Александр Салугин. В правлении клуба к такому решению футболистов отнеслись с пониманием.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование.