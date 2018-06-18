Футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование

Пермский «Амкар» прекращает свое существование. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на президента клуба Геннадия Шилова.

По его словам, руководство команды приняло решение не заявляться даже в ПФЛ. Главной причиной закрытия клуба явилось отсутствие финансирования. Как добавил Шилов, спрос на игроков «Амкара» есть.

Напомним, футбольный клуб «Амкар» не прошел лицензирование РФС. Таким образом, пермская команда не сможет выступать в следующим году в Российской футбольной премьер-лиге.

7 июня болельщики «Амкара» написали Владимиру Путину письмо с просьбой разобраться с ситуацией вокруг пермского клуба.

Между тем, власти Пермского края планируют возродить футбольный клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы.

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