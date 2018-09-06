Президент «Амкара» Геннадий Шилов подал в суд заявление о банкротстве клуба

Президент «Амкара» Геннадий Шилов подал в суд заявление о банкротстве пермского клуба, сообщает «Р-Спорт».

Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал заявление, поступившее 5 сентября. Дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

13 июня пермский клуб не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне 2018/19.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Амкар» задолжал около 500 миллионов рублей, из них треть — это долг по зарплате перед футболистами. В случае банкротства «Амкара» никому из игроков долги не вернут.