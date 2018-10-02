Страны-участницы NAFTA подпишут новое соглашение USMCA

Страны-участницы NAFTA США, Мексика и Канада договорились подписать новое соглашение о свободной торговле — USMCA (the United States—Mexico—Canada Agreement).

«В результате появятся более свободные рынки, более справедливая торговля и будет обеспечен устойчивый экономический рост в регионе»,— говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп заявил, что «великая» сделка возвращает стране статус «производственного гиганта».



Канада пообещала обеспечить доступ на внутренний рынок молочной продукции, Вашингтон согласился сохранить действующий в NAFTA механизм разрешения споров в специальном арбитражном суде. Также согласился предоставить квоту участникам соглашения на 2,6 млн автомобилей в случае, если в США решат ввести защитные тарифы, передает «Коммерсант».

Накануне стало известно, что Канаде и США удалось достичь соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), она сохранится как трехстороннее торговое соглашение.