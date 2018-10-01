NAFTA сохранится как трехстороннее соглашение — СМИ

Канаде и США удалось достичь соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), она сохранится как трехстороннее торговое соглашение.

Отмечается, что соглашение будет подписано в течение 60 дней, передает Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Напомним, ранее переговорщики из Канады, США и Мексики сумели договориться и подготовить итоговый вариант нового соглашения NAFTA, однако президент США Дональд Трамп «изменил свое мнение о том, что должно быть в этой сделке», и не подписал его.