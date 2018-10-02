Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с августа

Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с 8 августа 2018 года.

По данным торгов на Московской бирже, курс доллара упал на 56 копеек — до 64,97 рубля. Курс евро снизился на 88 копеек и составил 75,23 рубля.

Ранее Министерство экономического развития спрогнозировало, что курс доллара вернется к уровню 64-65 рублей в октябре — декабре.

Среди благоприятных факторов укрепления рубля в ведомстве отметили значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели госфинансов и экономический рост.