Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля до конца года

Министерство экономического развития ожидает, что курс доллара вернется к уровню 64—65 рублей в октябре—декабре.



В ведомстве отметили, что фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам, остаются благоприятными. Среди них — значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели госфинансов и экономический рост.

«В этих условиях Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64—65 рублей за доллар в октябре—декабре 2018 года», — говорится в прогнозе социально-экономического развития России на период до 2024 года.

Ранее Министерство финансов России дало прогноз по курсу рубля в период до 2035 года.

