«Русал» отверг причастность к предложению Минпромторга разрешить продажу пива ночью

В компании «Русал», попавшей под санкции США, сообщили, что не имеют отношения к инициативе Минпромторга о разрешении продажи пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках.



Ранее о соответствующей инициативе сообщил «Коммерсант» со ссылкой на законопроект. Сообщалось, что меры позволят поддержать российских производителей алюминия.

«В погоне за сенсацией для привлечения внимания к своим материалам некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть «Русал», даже там, где описываемая ситуация является абсурдной как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла», — говорится в сообщении компании.

Ранее Минпромторг предложил ввести требования для автопроизводителей использовать от 50 до 80% алюминия UC Rusal в обмен на субсидии.