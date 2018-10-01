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«Русал» отверг причастность к предложению Минпромторга разрешить продажу пива ночью

12:36, 01.10.2018 1
«Русал» отверг причастность к предложению Минпромторга разрешить продажу пива ночью
Фото: commons.wikimedia.org / ZajicZ

В компании «Русал», попавшей под санкции США, сообщили, что не имеют отношения к инициативе Минпромторга о разрешении продажи пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках.

Ранее о соответствующей инициативе сообщил «Коммерсант» со ссылкой на законопроект. Сообщалось, что меры позволят поддержать российских производителей алюминия.

«В погоне за сенсацией для привлечения внимания к своим материалам некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть «Русал», даже там, где описываемая ситуация является абсурдной как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла», — говорится в сообщении компании.

Ранее Минпромторг предложил ввести требования для автопроизводителей использовать от 50 до 80% алюминия UC Rusal в обмен на субсидии.

ОбществоВластьПромышленность
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:27
    Ну как же иначе, дружбаны под санкцией, надо их спасать, а народ? А народ можно и спаивать, лишь бы они -небожители были в шоколаде. Ужас. То-ли еще будет...
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