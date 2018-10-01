Минпромторг предложил разрешить продавать пиво ночью для поддержки Дерипаски

Минпромторг предложил продавать ночью пиво в алюминиевых банках и на нестационарных точках розницы. Предполагается, что эта мера позволит поддержать бизнес Олега Дерипаски.

«Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Пивовары положительно отозвались об инициативе, но эксперты отметили, что это идет в разрез с госполитикой в области здорового образа жизни. Кроме того, против выступила ФАС. Там говорят об ущемлении интересов производителей других видов тары, передает «Коммерсант».

Напомним, ранее Минпромторг предложил ввести требования для автопроизводителей использовать от 50 до 80% алюминия UC Rusal в обмен на субсидии.