Автопроизводителей предлагают перевести на алюминий UC Rusal в обмен на субсидии
Минпромторг предложил ввести требования для автопроизводителей использовать от 50 до 80% алюминия UC Rusal в обмен на субсидии. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Доступ к субсидиям предлагается дополнить обязательством использовать в производстве кузовов, кабин и рам транспортных средств от 50 до 80% российского металла (в том числе алюминия), начиная с 2019 года, передает РБК.
Отмечается, что ведомство подготовило этот проект постановления в рамках мер поддержки попавшего под санкции UC Rusal Олега Дерипаски.
Ранее стало известно, что попавшая под санкции компания En+, подконтрольная Олегу Дерипаске, планирует договориться с ВТБ, который находится под секторальными санкциями США, о погашении кредитов.
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