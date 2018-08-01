Автопроизводителей предлагают перевести на алюминий UC Rusal в обмен на субсидии

Минпромторг предложил ввести требования для автопроизводителей использовать от 50 до 80% алюминия UC Rusal в обмен на субсидии. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Доступ к субсидиям предлагается дополнить обязательством использовать в производстве кузовов, кабин и рам транспортных средств от 50 до 80% российского металла (в том числе алюминия), начиная с 2019 года, передает РБК.

Отмечается, что ведомство подготовило этот проект постановления в рамках мер поддержки попавшего под санкции UC Rusal Олега Дерипаски.

Ранее стало известно, что попавшая под санкции компания En+, подконтрольная Олегу Дерипаске, планирует договориться с ВТБ, который находится под секторальными санкциями США, о погашении кредитов.

