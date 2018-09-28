СМИ сообщили о причастности ЧВК «Патриот» к убийству российских журналистов в ЦАР

Частная военная компания «Патриот» может быть причастна к убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике.

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на представителей Минобороны и самой ЧВК, мотивом для этого может быть расследование поставок в Африку российского оружия, которое вел убитый Орхан Джемаль.

Уточняется, что версию о «российском следе» отрабатывает расследовательская группа Михаила Ходорковского. По ее версии, 30 июля преступники ждали на дороге именно автомобиль с журналистами и там же видели машину «с тремя вооруженными белыми людьми».

«Да, у нас есть доказательства, которые показывают, что люди европейской внешности, которых местные опознали именно как русских (а меня все уверяют, что местные жители легко отличат французов от русских), были замечены в том самом месте приблизительно в то самое время», — подтвердил Ходорковский.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела доставили в Москву. Расторгуеву посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись. Расследование убийства журналистов в ЦАР организует и профинансирует Федеральное агентство новостей.