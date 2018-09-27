Госдума приняла в третьем чтении повышение пенсионного возраста

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе. 333 депутата проголосовали за проведение реформы и только 62 человека — против.

Накануне Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, в том числе были приняты поправки, внесенные президентом России Владимиром Путиным.

Совет Федерации будет рассматривать реформу с изменениями в пенсионном законодательстве в комитетах 2 октября, а на пленарном заседании — 3 октября.