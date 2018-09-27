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Госдума приняла в третьем чтении повышение пенсионного возраста

13:15, 27.09.2018 3
Госдума приняла в третьем чтении повышение пенсионного возраста
Фото: realnoevremya.ru

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе. 333 депутата проголосовали за проведение реформы и только 62 человека — против.

Накануне Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, в том числе были приняты поправки, внесенные президентом России Владимиром Путиным.

Совет Федерации будет рассматривать реформу с изменениями в пенсионном законодательстве в комитетах 2 октября, а на пленарном заседании — 3 октября.

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:51
    Скоро мы увидим массовое увеличение стариков-попрошаек. Как в 90-е годы.
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    Анонимно 14:06
    Я до последнего верила, что придет храбрый рыцарь и защитит простых людей. Но нет..
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  • Анонимно 13:59
    Было бы странно, если 333 депутата проголосовали против. Что и требовалось ожидать.. А Как иначе?
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