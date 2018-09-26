Совет Федерации рассмотрит пенсионную реформу 3 октября

Совет Федерации рассмотрит пенсионную реформу в комитетах 2 октября, а на пленарном заседании — 3-го числа.

«Сейчас мы ждем материалов из Госдумы. Думаю, в ближайшее время состоится третье чтение (оно должно пройти завтра, 27 сентября, — прим. ред.) и поправки передадут нам уже как принятый федеральный закон», — цитирует главу комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского «Коммерсант».

Рязанский также отметил, что профильный комитет будет рассматривать поправки «расширенным составом». Принять участие могут министр труда и соцзащиты Максим Топилин и вице-премьер Татьяна Голикова. Сам глава комитета считает, что закон в доработке не нуждается.

Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, в том числе поправки, внесенные президентом России Владимиром Путиным.