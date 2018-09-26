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Госдума одобрила во втором чтении пенсионную реформу

14:10, 26.09.2018
Госдума одобрила во втором чтении пенсионную реформу

Госдума РФ приняла во втором ключевом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 326 депутатов, против — 59, один воздержался.

Также сегодня депутаты одобрили поправки к законопроекту, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, а также введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Напомним, накануне Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров.

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