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Активиста Pussy Riot Петра Верзилова выписывают из больницы

16:41, 26.09.2018
Активиста Pussy Riot Петра Верзилова выписывают из больницы
Фото: скриншот видео youtube.com

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова выписали из больницы. Об этом сообщила активистка группы Надежда Толоконникова.

«Петя в порядке и его выписывают», — написала Толоконникова в своем Twitter.

Напомним, Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Российские врачи не нашли подозрительных веществ у него в крови и перевели его в реанимацию НИИ им. Склифосовского. В Берлине, куда активиста доставили для лечения, врачи предположили, что он был отравлен.

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