Активиста Pussy Riot Петра Верзилова выписывают из больницы

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова выписали из больницы. Об этом сообщила активистка группы Надежда Толоконникова.

«Петя в порядке и его выписывают», — написала Толоконникова в своем Twitter.

дней 6 назад. а теперь Петя в порядке и его выписывают! правда, зрачки до сих пор блюдцами. pic.twitter.com/zXchHHy2XG

— nadya (@tolokno) 26 сентября 2018 г.

Напомним, Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Российские врачи не нашли подозрительных веществ у него в крови и перевели его в реанимацию НИИ им. Склифосовского. В Берлине, куда активиста доставили для лечения, врачи предположили, что он был отравлен.