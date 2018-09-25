В Казани снесли Чеховский рынок — соцсети

Очевидцы сообщили, что на месте Чеховского рынка производятся работы по сносу старых конструкций. На месте работает специальная техника.

Однако, как выяснил корреспондент «Реального времени», сообщения из соцсетей вводят в заблуждение. Потому что открытую часть рынка и правда снесли, но здание стоит. Кроме того, несколько торговых точек работают. При этом основная часть закрыта.













Демонтировали рынок для реконструкции. Арендаторы съехали оттуда уже до 31 августа. Предприниматели выразили опасение, что после открытия вновь разместиться там они не смогут, так как на обновленной площади могут открыть рестораны и магазины.



Ранее Советский районный суд Казани оштрафовал владельца Чеховского рынка ООО «УК «Центр торговли» по факту нарушений санитарных норм и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Это произошло после того, как в начале февраля Чеховский рынок посетила съемочная группа программы «Ревизорро». На торговой площадке ведущая программы Настасья Самбурская нашла множество нарушений, в том числе отсутствие маркировок, документов на продукты и медицинских книжек, а также отметила незнание санитарных норм.