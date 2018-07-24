Чеховский рынок в Казани закрывают на реконструкцию — СМИ

Чеховский рынок в Казани закрывают на реконструкцию.

Как передает «Вечерняя Казань», сегодня администрация рынка объявила арендаторам торговых мест, что лабаз под куполом должен быть освобожден до 31 августа, а уличные торговые ряды — до 22 августа.

«Нам сказали, что рынок закрывается на реконструкцию на полтора года, потом мы сможем вернуться. Но, скорее всего, рынка здесь уже не будет — придут супермаркеты и рестораны», — сообщили продавцы на рынке.

Ранее Советский районный суд Казани оштрафовал владельца Чеховского рынка ООО «УК «Центр торговли» по факту нарушений санитарных норм и назначил наказание виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Это произошло после того, как в начале февраля Чеховский рынок посетила съемочная группа программы «Ревизорро». На торговой площадке ведущая программы Настасья Самбурская нашла множество нарушений, в том числе отсутствие маркировок, документов на продукты и медицинских книжек, а также незнание санитарных норм.

