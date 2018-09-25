Минниханов: незнакомым представляюсь мелким бизнесменом, чтобы не задавали лишних вопросов

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что представляется «мелким бизнесменом» при встрече с незнакомыми людьми.



«Если я скажу, что я — глава республики, туда-сюда, сколько вопросов начнется. Я скажу — бизнесмен я, занимаюсь производством кирпича», — рассказал Минниханов в интервью «Эксперту».

Также Минниханов отметил, что в своем кабинете ощущает себя президентом, а в лесу — сыном лесника.

«Я — сын лесника. Я к лесу отношусь как к среде, которая очень для меня комфортна», — пояснил президент Татарстана.



Накануне Минниханов обратился к Госсовету РТ с ежегодным посланием, в котором вновь напомнил о «языковом вопросе» и затронул тему дольщиков и вкладчиков. Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что послание Минниханова пронизано уверенностью, «с видением настоящего и будущего».