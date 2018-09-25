Новости общества

14:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов: незнакомым представляюсь мелким бизнесменом, чтобы не задавали лишних вопросов

13:03, 25.09.2018 1
Минниханов: незнакомым представляюсь мелким бизнесменом, чтобы не задавали лишних вопросов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что представляется «мелким бизнесменом» при встрече с незнакомыми людьми.

«Если я скажу, что я — глава республики, туда-сюда, сколько вопросов начнется. Я скажу — бизнесмен я, занимаюсь производством кирпича», — рассказал Минниханов в интервью «Эксперту».

Также Минниханов отметил, что в своем кабинете ощущает себя президентом, а в лесу — сыном лесника.

«Я — сын лесника. Я к лесу отношусь как к среде, которая очень для меня комфортна», — пояснил президент Татарстана.

Накануне Минниханов обратился к Госсовету РТ с ежегодным посланием, в котором вновь напомнил о «языковом вопросе» и затронул тему дольщиков и вкладчиков. Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что послание Минниханова пронизано уверенностью, «с видением настоящего и будущего».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:57
    Замученный дорогой, я выбился из сил
    И в доме лесника я ночлега попросил.
    С улыбкой добродушной старик меня впустил
    И жестом дружелюбным на ужин пригласил...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты