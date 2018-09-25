Глава Перми поручил до конца сентября запустить отопление в жилых домах

Глава Перми Дмитрий Самойлов дал поручение начать подачу теплоносителя в жилые дома до конца сентября, не дожидаясь похолодания.

На данный момент отопительный сезон уже стартовал в объектах социальной сферы, в том числе в школах, детских садах и больницах. Как рассказали в мэрии, в 79% образовательных учреждений начата подача отопления.

Также в городской администрации напоминают, что подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. В среднем, заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает 2—3 недели.

Напомним, в Самаре отопительный сезон может начаться раньше срока — в конце сентября.