Отопительный сезон в Самаре начнется в конце сентября
В Самаре отопительный сезон может начаться раньше срока — в конце сентября. Об этом рассказал спикер гордумы Алексей Дегтев.
По словам депутата, подготовка котельных идет в плановом режиме, все соцобъекты города находятся под наблюдением. Приблизительная дата подачи тепла — с 25 по 27 сентября, пишет «Волга Ньюс». Добавим, в прошлом году тепло дали в Самаре 30 сентября.
Напомним, в казанских социальных учреждениях досрочно стартовал отопительный сезон.ОбществоИнфраструктура
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