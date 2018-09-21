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Отопительный сезон в Самаре начнется в конце сентября

10:42, 21.09.2018
Отопительный сезон в Самаре начнется в конце сентября
Фото: pixabay.com

В Самаре отопительный сезон может начаться раньше срока — в конце сентября. Об этом рассказал спикер гордумы Алексей Дегтев.

По словам депутата, подготовка котельных идет в плановом режиме, все соцобъекты города находятся под наблюдением. Приблизительная дата подачи тепла — с 25 по 27 сентября, пишет «Волга Ньюс». Добавим, в прошлом году тепло дали в Самаре 30 сентября.

Напомним, в казанских социальных учреждениях досрочно стартовал отопительный сезон.

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