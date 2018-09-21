Отопительный сезон в Самаре начнется в конце сентября

В Самаре отопительный сезон может начаться раньше срока — в конце сентября. Об этом рассказал спикер гордумы Алексей Дегтев.

По словам депутата, подготовка котельных идет в плановом режиме, все соцобъекты города находятся под наблюдением. Приблизительная дата подачи тепла — с 25 по 27 сентября, пишет «Волга Ньюс». Добавим, в прошлом году тепло дали в Самаре 30 сентября.

Напомним, в казанских социальных учреждениях досрочно стартовал отопительный сезон.