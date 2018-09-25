Кремль планирует наказать ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на выборах — СМИ

Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на губернаторских выборах в Хабаровском крае, Приморском крае и Владимирской области.

«Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу», — заявил источник «Ведомостей», близкий к администрации президента.



Возможными мерами наказания могут стать решения не согласовывать для ЛДПР и КПРФ регионы под выборы, а также не оказывать поддержку при прохождении муниципального фильтра.

«Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — отметил собеседник газеты.

Напомним, что во Владимирской области и Хабаровском крае во втором туре выборов выиграли кандидаты от ЛДПР. Выборы в Приморье ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными. Решение было принято после скандала с «вбросами».