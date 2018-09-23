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Фургал победил на выборах главы Хабаровского края, опередив кандидата от «Единой России»

21:53, 23.09.2018
Фургал победил на выборах главы Хабаровского края, опередив кандидата от «Единой России»
Фото: duma.gov.ru

Кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Сергей Фургал победил на выборах главы Хабаровского края. После обработки 100% протоколов он набрал 69,57%, или 325,5 тыс. голосов.

Кандидат от «Единой России», действующий губернатор Вячеслав Шпорт получил 27,97% голосов, его предпочли 130,8 тыс. избирателей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 99,12%.

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