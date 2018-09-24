В Самаре на открытие Софийского собора пришли тысячи верующих

На четвертой очереди набережной Волги в Самаре в воскресенье, 23 сентября, состоялось открытие Софийского собора.

Торжественное событие было приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в соборе совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Воскресную службу посетили около тысячи верующих. Всего в мероприятиях приняли участие более 5 тысяч человек, рассказали в региональном правительстве.

Добавим, храм начали строить в 2005 году. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет был приостановлен, но стараниями прихожан, меценатов и региональных властей строительство возобновилось.

Напомним, проект соборной мечети в Челнах удешевят из-за нехватки денег.