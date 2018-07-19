Проект соборной мечети в Челнах удешевят из-за нехватки денег

Проект самой высокой соборной мечети «Джамиг», разработанный около девяти лет назад, будет откорректирован. На данный момент на возведение мечети потрачено около 50 млн рублей и требуется еще порядка 100 млн рублей.



«Мы критически проанализировали документы и пришли к выводу, что есть возможность удешевления. Уже заключили договор на корректировку с тем же проектировщиком и ожидаем, что осенью получим документацию», — цитирует Kazanfirst руководителя фонда финансовой помощи «Соборная мечеть» Уела Хусаинова.

Отмечается, что архитектурный облик меняться не будет, речь только о материалах.

«За эти годы появились новые материалы, которые дешевле, долговечнее, не уступают по внешним свойствам», — добавил Хусаинов.

Возведение объекта в 2009 году начинал «Камгэсэнергострой», но сейчас предприятие не может продолжать работы. Подрядчиком определили «Строй Траст». При этом имеющихся средств на работы не хватало и компания провела их в долг, в рассрочку платежа.

На 1 января этого года долг перед строительной компанией составлял 10 млн рублей, за полгода выплачено 1,2 млн.

Ранее сообщалось, что в 2019 году начнут возводить монолитные стены мечети «Джамиг», которая расположится в Набережных Челнах.