На севере Крыма сняли режим ЧС, введенный после химических выбросов

На севере Крыма в Армянске муниципальный оперативный штаб решил снять режим чрезвычайной ситуации.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Крым Алексей Фридман доложил, что все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме.



Вслед за снятием режима ЧС в Армянск начнут возвращать детей. Предполагается, что они вернутся домой в ближайшие понедельник и вторник, передает «РИА Новости».

Напомним, режим был введен 14 сентября. Выброс вредных веществ на севере полуострова зафиксировали в конце августа. На заводе «Крымский титан» произошло испарение вредных веществ из кислотонакопителя. Детей вывезли за город.