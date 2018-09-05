Из-за аварии на заводе с севера Крыма эвакуируют 4 тысячи детей

С севера Крыма эвакуируют 4 тысячи детей. Причиной стала авария на заводе «Титановые инвестиции». Сейчас там испаряются химикаты. А в воздухе в Армянске, где расположен завод, обнаружено превышающее норму содержание сернистого ангидрида.

В школах города со вчерашнего дня, 4 сентября, объявлены двухнедельные каникулы. Детей примут санатории Евпатории, Сакского и Бахчисарайского районов. Их разместят в государственных здравницах, а их проживание в детских лагерях оплатят за счет республиканского бюджета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.



Он также подчеркнул, что вывоз детей из города «не эвакуация, а предупредительная мера». Кроме того, по его словам, количество обращений в больницы не выросло, и «жизни граждан ничего не угрожает», передает «Коммерсантъ».



Выброс на заводе произошел 24 августа. Жители, сообщившие об аварии, жаловались на липкое вещество, после попадания которого на металлические поверхности заржавела кухонная утварь, заборы, автомобили, велосипеды и т. д. Также люди отмечали ухудшение самочувствия: головные боли, затрудненность дыхания, высыпания на теле.

Эксперты, которые проводили проверку, нашли источник в кислотонакопителе химических отходов, в который они сбрасывались с 1971 года.