На севере Крыма ввели режим ЧС из-за химических выбросов

В Армянске и соседних с ним населенных пунктах в Крыму введен режим чрезвычайной ситуации из-за вредных выбросов в атмосферу.



Это позволит властям республики использовать средства из резервного фонда для ликвидации последствий ситуации, говорится в сообщении правительства Крыма.

Выброс вредных веществ на севере полуострова зафиксировали в конце августа — на крышах домов в Армянске образовался маслянистый налет с желтым оттенком.

Наиболее вероятной причиной является испарение вредных веществ из кислотонакопителя химзавода «Крымский титан», работу которого после ухудшения экологической ситуации приостановили.



Ранее Украина приостановила доступ транспорта из Крыма в двух из трех пунктов пропуска.