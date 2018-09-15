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Происшествия

На севере Крыма ввели режим ЧС из-за химических выбросов

03:33, 15.09.2018
На севере Крыма ввели режим ЧС из-за химических выбросов
Фото: ru.wikipedia.org

В Армянске и соседних с ним населенных пунктах в Крыму введен режим чрезвычайной ситуации из-за вредных выбросов в атмосферу.

Это позволит властям республики использовать средства из резервного фонда для ликвидации последствий ситуации, говорится в сообщении правительства Крыма.

Выброс вредных веществ на севере полуострова зафиксировали в конце августа — на крышах домов в Армянске образовался маслянистый налет с желтым оттенком.

Наиболее вероятной причиной является испарение вредных веществ из кислотонакопителя химзавода «Крымский титан», работу которого после ухудшения экологической ситуации приостановили.

Ранее Украина приостановила доступ транспорта из Крыма в двух из трех пунктов пропуска.

Происшествия
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