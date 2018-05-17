WADA отказалось восстанавливать права РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало восстанавливать права Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было», — цитирует Insidethegames слова гендиректора WADA Оливера Ниггли.
Главной помехой для восстановления прав РУСАДА во Всемирном агентстве назвали отказ России признавать доклад Макларена о допинге в российском спорте.
РУСАДА признали несоответствующей кодексу WADA в 2015 году, после допингового скандала.СпортОбществоВластьМедицина
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