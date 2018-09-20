WADA восстановило антидопинговое агентство России — СМИ

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и признать его соответствующим своему кодексу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в WADA.

«Исполком WADA принял решение, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу», — сообщает ТАСС.

На данный момент продолжается заседание исполкома, в состав которого входят 12 человек, где будет оглашено окончательное решение по РУСАДА.

Напомним, WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории в ноябре 2015 года и признало РУСАДА несоответствующим антидопинговому кодексу.