Минниханов пригласил министра торговли и промышленности Сингапура в Татарстан

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Сингапур во время встречи с министром торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном пригласил его посетить Татарстан.

Минниханов выразил благодарность за оказанное гостеприимство и высокую организацию программы пребывания татарстанской делегации. Также он отметил важность двухсторонних контактов.



«Мы всегда готовы у вас учиться, а вы всегда готовы делиться с нами вашим опытом. Например, сегодня все говорят об экономике 4.0 — о цифровой экономике, но мало кто может объяснить, как она работает и в чем измеряется», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.



Также президент РТ в ходе визита в Сингапур посетил комиссию государственной службы (Public Service Comission), Министерство коммуникаций и информатизации Сингапура и центр оказания услуг населению Our Tampines Hub.

Напомним, что Минниханов прибыл в Сингапур накануне. Он посетил Дом здоровья Kampung Admiralty и ознакомился с деятельностью «Стартап-инкубатора».