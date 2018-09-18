Минниханов примет участие в работе межправительственной комиссии Россия — Сингапур

После завершения рабочего визита в Малайзию президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сингапур для участия в заседаниях Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии.

Встреча пройдет под председательством зампредседателя правительства России Максима Акимова и заместителя премьер-министра Сингапура Тармана Шанмугаратнама, говорится в сообщении пресс-службы РТ.

Отмечается, что Минниханов планирует провести официальную встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, сыном бывшего премьера Ли Куан Ю — одним из создателей сингапурского «экономического чуда».

Президент также примет участие в Российско-Сингапурском бизнес-форуме и проведет рабочие встречи с деловыми кругами Сингапура.