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Минниханов примет участие в работе межправительственной комиссии Россия — Сингапур

14:57, 18.09.2018
Минниханов примет участие в работе межправительственной комиссии Россия — Сингапур
Фото: tatarstan.ru

После завершения рабочего визита в Малайзию президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сингапур для участия в заседаниях Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии.

Встреча пройдет под председательством зампредседателя правительства России Максима Акимова и заместителя премьер-министра Сингапура Тармана Шанмугаратнама, говорится в сообщении пресс-службы РТ.

Отмечается, что Минниханов планирует провести официальную встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, сыном бывшего премьера Ли Куан Ю — одним из создателей сингапурского «экономического чуда».

Президент также примет участие в Российско-Сингапурском бизнес-форуме и проведет рабочие встречи с деловыми кругами Сингапура.

ОбществоВласть Татарстан
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