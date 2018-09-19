Минниханов посетил Дом здоровья и Старт-ап инкубатор в Сингапуре

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Президент РТ Рустам Минниханов посетил в Сингапуре Дом здоровья «Kampung Admiralty» и ознакомился с деятельностью Старт-ап инкубатора.

Дом здоровья «Kampung Admiralty» — первый в Сингапуре проект по уходу за престарелыми, страдающими слабоумием, старческим маразмом совместно с детьми. Проект направлен на поощрение активной жизни среди пожилых людей, а также межпоколенческих связей.

В Старт-ап инкубаторе Минниханову рассказали о доступности финансирования для привлечения и поддержки новых инициатив, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, вчера Минниханов прибыл в Сингапур для участия в заседаниях Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии. Президент также примет участие в Российско-Сингапурском бизнес-форуме и проведет рабочие встречи с деловыми кругами страны.