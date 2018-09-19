Ищенко выступил против отмены результатов выборов в Приморье

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморского края.



«Это полный абсурд. Зачем это делать?.. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — цитирует ТАСС Ищенко.

Ранее ЦИК рекомендовала признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре.

Ранее Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке люди потребовали отменить результаты выборов, а КПРФ подала иски о возможных нарушениях.

Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморского края победил врио главы региона Андрей Тарасенко, выдвинутый от «Единой России».