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В соцучреждениях Кирова стартовал отопительный сезон

09:24, 18.09.2018
В соцучреждениях Кирова стартовал отопительный сезон
Фото: admkirov.ru

В Кирове начался отопительный сезон в социальных учреждениях. Соответствующие постановление подписал глава администрации города Илья Шульгин.

На данный момент температура воздуха в городе за выходные опустилась до 16 градусов. В связи с этим тепло начинают подавать в детские сады, школы и больницы, а также в другие организации социальной сферы, рассказали в мэрии Кирова.

Напомним, сегодня стало известно, что в соцучреждениях Казани отопительный сезон может начаться на этой неделе.

ОбществоИнфраструктура Кировская область
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