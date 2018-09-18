В соцучреждениях Кирова стартовал отопительный сезон

В Кирове начался отопительный сезон в социальных учреждениях. Соответствующие постановление подписал глава администрации города Илья Шульгин.

На данный момент температура воздуха в городе за выходные опустилась до 16 градусов. В связи с этим тепло начинают подавать в детские сады, школы и больницы, а также в другие организации социальной сферы, рассказали в мэрии Кирова.

Напомним, сегодня стало известно, что в соцучреждениях Казани отопительный сезон может начаться на этой неделе.