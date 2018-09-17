В соцучреждениях Казани отопительный сезон может начаться на этой неделе

На этой неделе тепло может быть подано досрочно в объекты социальной сферы города Казани.

Согласно нормативам, рекомендуется подавать тепло после того, как среднесуточная температура воздуха достигнет +8 градусов и будет держаться на этом уровне в течение 5 дней, сообщается на сайте мэрии Казани.

«Этого параметра мы еще не достигли, но, учитывая постепенное понижение температуры, уже на этой неделе для учреждений социальной сферы возможно досрочно начать подачу тепла», — рассказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.



При этом отмечается, что дата начала отопительного сезона в Казани будет определена постановлением руководителя Исполнительного комитета города позднее.

Напомним, что прошлый отопительный период в Казани стартовал 20 сентября 2017 года и завершился 3 мая этого года.