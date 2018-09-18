Улицу Чапаевскую в Самаре перекроют на месяц из-за ремонта крыш

В Самаре перекроют на месяц улицу Чапаевскую.

Как рассказали в городской мэрии, с 17 сентября по 17 октября по улице Чапаевская на участке от Студенческого переулка до улицы Ульяновская будет закрыто движение транспорта. Причиной временных ограничений станут ремонтные работы на крышах домов.

Городские власти обращают внимание на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.

Напомним, в Самаре до декабря также перекроют три улицы в историческом центре.