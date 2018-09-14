В Самаре до декабря перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре будет закрыто движение транспорта на трех улицах в историческом центре. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей и восстановлением благоустройства на территории города.

Как рассказали в мэрии, с 14 сентября по 15 декабря будут перекрыты следующие участки: по ул. Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольская, по ул. Комсомольская от ул. Молодогвардейская до дома № 74 по ул. Комсомольская, по нечетной стороне ул. Комсомольская в границах пересечения с ул. Чапаевская, по ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Фрунзе.

Городские власти обращаются к автомобилистам с просьбой заранее планировать маршрут следования.

Напомним, в Самаре из-за «Кросса нации» ограничат движение транспорта на дорогах.