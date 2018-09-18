Главного редактора Properm.ru оштрафовали на 1000 рублей за неповиновение полиции

Главный редактор портала Properm.ru Владислав Аскариди оштрафован за неповиновение полицейским во время акции против пенсионной реформы в Перми 9 сентября.

По версии МВД, журналист не выполнил требования сотрудников правопорядка, просивших его покинуть проезжую часть. Сам журналист вину не признал, пишет «Коммерсант».

Суд наложил штраф на Аскариди в размере 1000 рублей. Союз журналистов России заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру с требованием проверить на законность все действия силовиков.

Напомним, утром 17 сентября четыре полицейских, представившиеся сотрудниками службы безопасности, задержали Владислава Аскариди у бизнес-центра «Бажов», где находится офис редакции.