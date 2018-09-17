Полиция в Перми снова задержала главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди

В Перми полиция вновь задержала главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди. Об этом сам журналист рассказал на своей странице в соцсетях.

Утром 17 сентября четыре полицейских, представившиеся сотрудниками службы безопасности, ждали журналиста у бизнес-центра «Бажов», где находится офис редакции. По предварительной информации, Аскариди доставили в Ленинский отдел полиции для составления протокола по факту «неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции».

Напомним, Владислава Аскариди уже задерживали полицейские на акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.