Госсовет Татарстана издал русско-татарский общественно-политический словарь

В Татарском книжном издательстве вышел в свет русско-татарский общественно-политический словарь. Словарь предназначен тем, кто занимается общественно-политической, законотворческой и государственно-правовой деятельностью.



В словаре представлены официальные названия и наименования, госнаграды России и Татарстана, праздничные дни, памятные даты, профессиональные праздники, а также названия муниципальных образований республики, говорится в сообщении Госсовета РТ.

«Знание родного языка — это проявление подлинного чувства национального достоинства и высокого этнического сознания, а родной язык — великая ценность», — заявил глава парламента.



Словарь издан тиражом в 2 500 экземпляров. Часть тиража направят в библиотеки республики, а часть книг поступит в свободную продажу.

Напомним, Госсовет РТ проголосовал против законопроекта об отмене обязательного изучения родных языков. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков.