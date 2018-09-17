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Госсовет Татарстана издал русско-татарский общественно-политический словарь

10:14, 17.09.2018
Госсовет Татарстана издал русско-татарский общественно-политический словарь
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарском книжном издательстве вышел в свет русско-татарский общественно-политический словарь. Словарь предназначен тем, кто занимается общественно-политической, законотворческой и государственно-правовой деятельностью.

В словаре представлены официальные названия и наименования, госнаграды России и Татарстана, праздничные дни, памятные даты, профессиональные праздники, а также названия муниципальных образований республики, говорится в сообщении Госсовета РТ.

«Знание родного языка — это проявление подлинного чувства национального достоинства и высокого этнического сознания, а родной язык — великая ценность», — заявил глава парламента.

Словарь издан тиражом в 2 500 экземпляров. Часть тиража направят в библиотеки республики, а часть книг поступит в свободную продажу.

Напомним, Госсовет РТ проголосовал против законопроекта об отмене обязательного изучения родных языков. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков.

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