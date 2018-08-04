Путин подписал закон об изучении родных языков

Президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В соответствии с документом, русский язык останется обязательным предметом во всех школах страны. При этом учащиеся смогут выбрать конкретный язык, в том числе русский, как родной. Для этого необходимо представить соответствующее заявление родителей или уполномоченных лиц.

Ранее депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил, что 69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного, еще 29% — русский. Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров заявил, что преподавание родных языков в республиках было незаконным.