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Путин подписал закон об изучении родных языков

01:33, 04.08.2018
Путин подписал закон об изучении родных языков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, русский язык останется обязательным предметом во всех школах страны. При этом учащиеся смогут выбрать конкретный язык, в том числе русский, как родной. Для этого необходимо представить соответствующее заявление родителей или уполномоченных лиц.

Ранее депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил, что 69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного, еще 29% — русский. Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров заявил, что преподавание родных языков в республиках было незаконным.

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