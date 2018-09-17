Итоги выборов в Приморье ЦИК подведет после рассмотрения всех жалоб — Памфилова

Центральная избирательная комиссия РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из Приморского края, итоги второго тура губернаторских выборов в регионе будут подведены только после этого.

«Пока тщательно не разберем все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем», — цитирует главу Центризбиркома Эллу Памфилову ТАСС.

Напомним, КПРФ ранее сообщила о вбросах на выборах в Приморье: результаты резко изменились после обработки 99% голосов. После чего избирательная комиссия получила 18 жалоб, а проигравший кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке.