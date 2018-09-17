Проигравший на выборах в губернаторы Приморья кандидат от КПРФ объявил забастовку

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за "вбросов" на выборах в Приморье. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов.

«Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом 5% (Ищенко — 229 171 голосов, 51,24% и Тарасенко — 206 454 голосов, 46,16% ), на утро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас! Я объявляю бессрочную забастовку обманутых избирателей», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в Приморский избирком поступило почти 20 жалоб на нарушения при проведении второго тура выборов губернатора. Основными причинами становились неправильный подсчет голосов, медленное введение данных в ГАС «Выборы», подкуп избриталей.