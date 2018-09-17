Избирком Приморья получил 18 жалоб после второго тура выборов губернатора

Почти 20 жалоб на нарушения при проведении второго тура выборов губернатора Приморья поступили в краевой избирком после 00:00 местного времени (17:00 мск 16 сентября). Основными причинами становились неправильный подсчет голосов, медленное введение данных в ГАС «Выборы», подкуп избриталей

«Уже за сегодняшний день, начиная с 00:00, к нам также поступали жалобы. Часть из них поступила на горячую линию Центризбиркома и была передана нам. И часть из них поступила непосредственно в избирательную комиссию Приморского края. Таким образом, 18 жалоб на горячую линию ЦИКа поступило», — сообщила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева ТАСС.

Напомним, КПРФ ранее сообщило о вбросах на выборах в Приморье: результаты резко изменились после обработки 99% голосов.