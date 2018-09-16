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«Синтез» обыграл «Балтику» во втором матче чемпионата России по водному поло

15:45, 16.09.2018
«Синтез» обыграл «Балтику» во втором матче чемпионата России по водному поло
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский «Синтез» обыграл петербургскую «Балтику» во втором матче чемпионата России по водному поло среди мужских команд.

Игра проходила в Казани и закончилась со счетом 13:7.

В первом матче казанская команда также одержала победу над «Балтикой» со счетом 14:8.

Ранее сообщалось, что ватерпольный клуб «Синтез-Казань» реорганизован в спортивный клуб по водным видам спорта.

Спорт Татарстан
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