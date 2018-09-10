Ватерпольный клуб «Синтез-Казань» реорганизован в спортивный клуб по водным видам спорта

Сегодня на пресс-конференции, посвященной началу нового сезона по водному поло заместитель Генерального директора ОАО Таиф Руслан Шигабутдинов, а так же депутат Государственной Думмы и президент «Синтез-Казань» представили новую концепцию развития казанского клуба.

Отныне в состав «Синтеза» будет входить не только ватерпольная команда, но и татарстанские пловцы и прыгуны в воду. На всероссийских соревнованиях они будут выступать под флагом Республики Татарстан, однако числиться в клубе «Синтез-Казань» Таким образом «Синтез-Казань» становится спортивным клубом, включающим в себя представительство в трех водных видах спорта.

— Мы никогда не отказывались от нововведений, от серьезной финансовой поддержки нашей команды. И можем подтвердить это и сегодня. Будем двигаться дальше.

И как новый, современный президент клуба, Ирек Хайдарович выступил с предложением. Чтобы мы занимались не только спортивным водным поло, но и занимались и другими водными видами под эгидой водных видов – и плаванием и прыжками. У нас есть для этого техническая возможность и база. Водяная тематика важна, и мы будем это дело поддерживать. Фактически у нас сегодня создается не только команда по водному поло, но спортивный клуб, — прокомментировал Руслан Шигабутдинов реструктуризацию клуба.